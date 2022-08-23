Цены на отдых в России снизятся осенью

23 авг. 10:08

Стоимость отдыха на российских курортах упадет максимум на 10-15%, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Как отметил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, заметный "ценопад" в этом году можно не ожидать, поскольку черноморские курорты достаточно загружены. Поэтому, по его словам, отели не планируют снижать цены для привлечения туристов осенью.

"Если у премиум-отеля номер стоит 13 тыс рублей в сутки и высокая загрузка, то ему нет необходимости понижать ее, например, до 11 тыс рублей. Номер забронируют и за текущую цену. В свою очередь, если бюджетный отель снизит цену на 500 рублей в сутки, его аудитория на это среагирует", - сказал он.

Помимо этого, в АТОР подчеркнули, что в крупных и популярных отелях Кубани и Абхазии нет свободных мест на сентябрь, поэтому снижение цен стоит ожидать лишь в октябре. Также заметных сезонных колебаний не заметно, так как большая часть объектов размещения придерживается динамического ценообразования.