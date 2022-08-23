Фура сгорела на трассе в Армении

23 авг. 9:56

Большегрузный автомобиль сгорел на дороге Ереван-Спитак, сообщение о ЧП распространила пресс-служба МЧС Армении.

Накануне в 19:27 в министерство поступил сигнал о том, что на дороге Цилкар-Лернапар (часть трассы Ереван-Спитак) пылает грузовик. На место событий прибыли два боевых расчета пожарных-спасателей.

Им удалось локализовать пожар в 19:56 и полностью потушить огонь в 20:26. Пламя успело уничтожить кабину автомобиля MAN.

Как передает сайт криминальной хроники shamshyan.com, у фуры были грузинские номера. В результате никто не пострадал.