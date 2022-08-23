Украина намерена перепродавать в ЕС ворованный российский газ

23 авг. 9:53

Киеву следует начать воровать российский газ, поставляемый в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС, - заявил в одной из соцсетей экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков.

Как полагает парламентарий, голубое топливо принадлежит Москве лишь до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а, значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

"Газ, который транспортируется по территории Украины - он российский. До границы с Европой - это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", - сказал Разумков, выразив уверенность, что Киев должен "оправдывать" свои действия воссоединением Крыма с Россией, передает РИА Новости.

Разумков предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и странами Европы, конфисковывать голубое топливо и самостоятельно продавать его в ЕС, а деньги направлять на закупки оружия для ВСУ.

Напомним, "Газпром" в штатном порядке продолжает транзит газа через Украину в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. В России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам.