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Пыльная буря пришла на Кубань надолго

Пыльная буря пришла на Кубань надолго

В Краснодарском крае утром во вторник небо затянуто дымкой - в регион пришла пыльная буря.

Она связана с тем, что сухой пыльный слой поднимется с земли и разносится порывами ветра на дальние расстояния. По словам начальника отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александра Колесника, буря образована из местной, а не принесенной  издалека пыли.

В пыльную бурю рекомендуется носить респираторы, реже открывать окна, чаще пить воду.

По прогнозам синоптиков, пыльная буря в Краснодарском крае продержится до ближайших осадков - то есть примерно неделю, пишут "Кубанские новости".

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