Пыльная буря пришла на Кубань надолго

23 авг. 9:51

В Краснодарском крае утром во вторник небо затянуто дымкой - в регион пришла пыльная буря.

Она связана с тем, что сухой пыльный слой поднимется с земли и разносится порывами ветра на дальние расстояния. По словам начальника отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александра Колесника, буря образована из местной, а не принесенной издалека пыли.

В пыльную бурю рекомендуется носить респираторы, реже открывать окна, чаще пить воду.

По прогнозам синоптиков, пыльная буря в Краснодарском крае продержится до ближайших осадков - то есть примерно неделю, пишут "Кубанские новости".