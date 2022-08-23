Лжетеррорист "заминировал" ТЦ, больницу и все суды Нур-Султана

23 авг. 9:47

Неизвестный атаковал здания всех судов, гостиницы Park INN, поликлиник и ТРЦ Mega Silk Way при помощи сообщений о заложенных бомбах, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

Отмечается, что на канал 102 в 03:50 по местному времени от инспектора авиационной безопасности поступила информация, что на электронную почту аэропорта пришло уведомление о минировании всех зданий судов города.

"В 09:11 поступили аналогичные сообщения по факту заложенной бомбы в зданиях гостиницы Park INN, поликлиник, а также ТРЦ Mega Silk Way", - говорится в сообщении.

В ходе осуществленной правоохранителями проверки взрывные устройства не были обнаружены.