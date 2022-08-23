Utair выкупила у "СберЛизинга" все самолеты

23 авг. 9:48

Российская авиакомпания Utair после введения западом санкций выкупила у "СберЛизинга" воздушные суда, а также большую часть вертолетов. Об этом рассказал зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все самолеты и большую часть вертолетного парка у "СберЛизинга", - цитирует его ТАСС.

Комментируя ситуацию в российской авиаотрасли, топ-менеджер оценил состояние авиакомпаний как удовлетворительное: по его словам, летом заполняемость внутренних рейсов приближается к 100%, так что, при рациональном управлении расходами, перевозчики сумеют обслужить свои долги.