Нефть пошла в рост на опасениях сокращения добычи ОПЕК+

23 авг. 9:40

Во вторник цены на нефть на торгах умеренно растут утром на фоне опасений, что ОПЕК+ может снизить добычу из-за высокой волатильности на рынке.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по мск стоят $97 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли утром на 0,63%, до $90,93 за баррель.

В понедельник глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, что может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.