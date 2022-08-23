СМИ: США разуверились в итогах конфликта на Украине

23 авг. 9:37

США больше не верят в "полную победу" Украины и боятся эскалации из-за своих поставок высокотехнологичного оружия, - пишет экс-советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в статье для журнала Hill.

Вашингтон проводит агрессивную внешнюю политику в отношении Китая, однако не решается вмешаться напрямую в российскую спецоперацию, - полагает Мэннинг.

"Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна: она подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство", - отметил Мэннинг, передает РИА Новости.

Экс-чиновник отметил, что, в отличие от ситуации с Тайванем, у Вашингтона нет никаких оборонных обязательств перед Киевом, а "бодрые кричалки" о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом, тогда как поставки Киеву все более высокотехнологичного оружия укрепляют страх эскалации ситуации, - говорится в статье.