IMAX запретила показывать в своем формате даже российские фильмы

23 авг. 9:31

Канадская IMAX наложила запрет на показ российских фильмов в своем формате, сообщил гендиректор объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин в интервью РБК.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате - "Движение вверх", "Сталинград" - сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", - пояснил он.

Васясин отметил, что IMAX ждет судебное разбирательство, если компания не возвратится на российский рынок и не снимет запрет на показ фильмов в своем формате до конца текущего года, нарушив таким образом условия своего контракта.

Пока же, уточнил гендиректор, планируется показывать фильмы на том же оборудовании, но в другом формате.

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула РФ 1 июня 2022 года.