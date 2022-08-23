Когда российские бренды одежды захватят половину рынка?

23 авг. 9:29

Около восьми лет уйдет у российских fashion-производителей на то, чтобы занять половину потребительского рынка, считает руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

"По оценкам экспертов WearNet НТИ, локализация производства на потребительском рынке может достичь 50% - 1,3 триллиона рублей - к 2030 году", - сообщил он в кулуарах форума "Технопром-2022", пишет РИА Новости.

Западные бренды одежды, обуви и аксессуаров освободили нишу на российском рынке порядка 13,5% - более 200 млрд рублей. Однако, отмечает Баженов, значительная часть игроков в индустрии осталась без партнеров, в том числе рекламы, товаров и арендаторов.

По его словам, гарантированный спрос на одежду составляет не менее 2 трлн рублей, на сегменты люкс и премиум приходится порядка 280 млрд рублей.

"У нас есть положительный опыт - за восемь лет в потребительском сегменте еды удалось локализовать производство и интегрировать технологии так, что мы за пять минут получаем доставку еды, а роботы-комбайны собирают урожай. Теперь можно повторить это чудо во втором после еды по размеру потребительском рынке", - считает он.