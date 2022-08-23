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Министры Грузии, Азербайджана и Турции встретятся в Тбилиси

Министры Грузии, Азербайджана и Турции встретятся в Тбилиси

В Тбилиси состоится трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Турции и Грузии, ответственных за транспортный сектор.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, министр цифрового развития и транспорта страны Рашад Набиев отправится в столицу Грузии для участия в переговорах с грузинским и турецким коллегами.

Кроме того, глава ведомства встретится с министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.

Ранее правительства Азербайджана, Грузии и Турции заключили соглашение в Баку о первоначальном обмене информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

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