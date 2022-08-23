Грузстат: торговля между Грузией и Россией выросла на 40%

23 авг. 9:15

Товарооборот между Грузией и Россией с начала текущего 2022 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,2 млрд, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 5,1%, - сообщает Национальная служба статистики Грузии "Грузстат".

Из Грузии в РФ за январь-июль 2022 года вывезли 45,3 тыс т ферросплавов, 45 тыс т минеральной и пресной воды, 26,8 тыс т натурального виноградного вина, 4,8 тыс т спиртных напитков и так далее, - передает Sputnik Грузия.

На сегодняшний день Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике с начала года в Грузию завезли 94,6 тыс т российской муки.

Также из России завезли 262 тыс т нефти и нефтепродуктов, примерно 160,3 тыс т природного и попутного газов и так далее.

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В прошлом 2021 году страны наторговали более чем на $1,6 млрд, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом.