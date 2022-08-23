Цена газовых фьючерсов в Европе установила новый рекорд

23 авг. 8:58

Расчетная цена на голубое топливо за минувшие сутки достигла рекорда за всю историю существования газовых хабов в Европе, достигнув $2861,6 за тысячу кубометров, - говорится в информации лондонской биржи ICE.

В конце минувшей недели "Газпром" сообщил о приостановке транспортировки энергоресурсов по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым техническим обслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая", после чего фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре по индексу TTF сразу приступили к стремительному подорожанию, подскочив к вечеру того же дня почти на 8% - выше $2700 за тысячу кубометров впервые с марта. Но вчера утром они росли уже на 20% и перешагнули $3 тыс, остановившись на закрытии чуть ниже $2900, - передает РИА Новости.

Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе был установлен в начале марта. Тогда котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, а расчетная цена по итогам 7 марта составила $2560,7 за тысячу кубометров (+146,5%).