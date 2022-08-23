В Грузии подсчитали доходы от туризма за июль

23 авг. 8:43

В прошлом месяце Грузия заработала на международном туризме $476,1 млн: это новый рекорд, свидетельствуют данные Национального банка Грузии.

Июльский доход оказался примерно на 20% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, когда страна заработала на туризме $395,4 млн. Если сравнивать с июлем 2020 года, доходы были меньше почти на $271 млн, - передает "Новости Грузии".

Согласно статистике Нацбанка страны, самую большую прибыль Грузии принесли граждане России – $116,1 млн. Второе место занимает Саудовская Аравия – $44,2 млн, а третье место Турция – $43,8 млн. Страны ЕС находятся на четвертой позиции с $43,6 млн, а Беларусь - на пятом месте с $33,5 млн.

В июле Грузию посетили 718,4 тыс международных визитеров, что на 34,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, - напомнили в Национальной администрации туризма страны.