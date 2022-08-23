Жителей столичного региона снова ждет тропическая жара

23 авг. 8:29

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода без осадков, воздух прогреется до плюс 32 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в центральной части столицы плюс 30-32 градуса, в Подмосковье от 27 до 32 градусов. Местами видимость ухудшена из-за дымов", - сообщил Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт ст, - добавил синоптик.