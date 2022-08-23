Саммит ШОС в Узбекистане может стать местом встречи Эрдогана и Асада

23 авг. 8:16

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане, - заявило со ссылкой на свои источники иранское агентство Tasnim.

"Президент России Владимир Путин пригласил Эрдогана принять участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Путин также попросил Асада принять участие в этой встрече", - передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство.

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время отправится в Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом. В этой поездке его будет сопровождать ряд бывших министров и ветеранов турецкой дипломатии, а отчет о поездке будет представлен турецким властям, - говорится в сообщении.

"В центре внимания делегации будут пути восстановления отношений, совместная борьба с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Также, исходя из полученной информации, если эта встреча будет положительной и доклад будет представлен и подытожен в Дамаске и Анкаре, возможно, лидеры двух стран встретятся друг с другом на полях предстоящего заседания Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Эта встреча пройдет в Узбекистане в последние дни сентября", - уточнило агентство.