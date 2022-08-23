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Украина пообещала до конца лета "мощный" документ о гарантиях безопасности

Украина пообещала до конца лета &quot;мощный&quot; документ о гарантиях безопасности

К концу августа появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, - заявил после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", - пообещал Ермак, передает РИА Новости.

Киев постоянно говорит об этом со всеми партнерами, которые, как считает чиновник, показывают заинтересованность в вопросе.

Ранее наравне с Ермаком сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Киева стал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Идея Зеленского состоит в том, чтобы этот документ в будущем стал "основой новой мировой системы безопасности", - добавил Ермак.

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