Будущей осенью россиян ждет новый коронавирус?

23 авг. 7:44

В России снова растет заболеваемость коронавирусом. Как он эволюционирует и какой из его подвариантов может преобладать в стране осенью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"По официальным данным, у нас в стране идет процесс окончательного вытеснения BA.2 линии "омикрона" двумя подлиниями: BA.4 и BA.5. Не имеющий к ним прямого отношения подвариант омикрон-штамма "кентавр" тоже обнаружен в России. Это подлиния BA.2.75, но она пока мощности не набрала", - уточнил иммунолог, передает РИА Новости.

По его прогнозу, "кентавр" может приобрести эпидемиологическое значение в конце сентября - начале октября. Еще один кандидат на широкое распространение в России -BA.4.6, это уже ответвление подварианта "омикрона" BA.4.

"Среди наиболее серьезных кандидатов на доминирование во время осенней волны в России я бы выделил "кентавр" и BA.4.6. Что касается текущих подлиний - BA.4 и BA.5, из них наиболее сильна BA.5, она сейчас активно распространяется и, думаю, в этом противостоянии она тоже поучаствует. Еще неизвестно, какая из этих трех подлиний будет наиболее успешна в эволюционном плане", - пояснил иммунолог.

Также не исключено, что к октябрю могут появиться новые подварианты "омикрона" или "потомок" одного из предыдущих штаммов, например, "дельты", и нужно помнить, что постоянное снижение патогенности эволюционно не предопределено и есть вероятность появления более патогенных и летальных подлиний, - предупредил Крючков.