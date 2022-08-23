Байден бьет отпускные рекорды

23 авг. 7:28

За почти 580 дней президентства президент США Джо Байден провел в отпуске 228 дней – только в нынешнем 2022 году наступил 93-й день отпуска американского лидера, - заявили в Национальном комитете Республиканской партии

"Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней", - говорится в сообщении комитета в Twitter, передает РИА Новости.

Бывший корреспондент телеканала CBS из пула Белого дома Марк Ноллера подсчитал, что за все время своего президентства Байден находился в отпуске в штате Делавэр, где он обычно проводит отдых, 150 дней. Подсчеты Ноллер опубликовал на своей странице в Twitter 17 августа. По данным журналиста бывший американский лидер Дональд Трамп за весь президентский срок провел в отпуске 132 дня, Барак Обама - 38 дней, а Джордж Буш - младший - 100 дней.

Как сообщило агентство Associated Press, 10 августа Байден с семьей прибыл на расположенный у восточного побережья страны остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидалось, намеревался провести семидневный отпуск. По данным агентства, семья президента остановилась в доме возле одного из полей для гольфа.

Белый дом не раз подчеркивал, что американский лидер даже во время отпуска не освобождается от своих обязанностей, продолжает консультироваться с помощниками, и для него ежедневно проводятся брифинги по национальной безопасности.