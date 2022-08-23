Еще одно судно с украинской кукурузой отправится из Черноморска в Турцию

23 авг. 7:13

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход из украинского Черноморска судна с кукурузой, которое направится в Турцию в рамках "продуктовой сделки", - сообщает СКЦ.

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал движение одного торгового судна KAFKAM ETLER, отправляющегося 23 августа из Черноморска с 2437 т кукурузы в Турцию в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ, передает РИА Новости.

Общий тоннаж зерна и продовольствия, экспортированных из Одессы, Черноморска и Южного, уже составляет 721 449 т, - сказано в сообщении.

Накануне СКЦ завершил досмотр трех идущих с Украины (I MARIA, ZUMRUT ANA, OCEAN S) и шести направляющихся туда (CANGA STAR, ASHBALTIC, AEOLOS, PEACE M, ANASTASIA, FPMC B201) судов. Все они получили разрешение на движение.