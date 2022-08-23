До конца года российские "Союзы" на Байконуре получат новую аппаратуру

23 авг. 6:57

Установка нового наземного оборудования системы управления ракет "Союз-2" на стартовом комплексе космодрома Байконур будет завершена к концу 2022 года, - сообщил заместитель гендиректора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский.

"Сейчас идет подготовка к замене аппаратуры стартового комплекса … НПО автоматики готовят к отправке комплект наземной аппаратуры системы управления (НАСУ) для Байконура, и к концу 2022 года произойдет монтаж этой наземной аппаратуры", - рассказал Бельский, передает РИА Новости.

На техническом комплексе Байконура уже заменили контрольно-испытательную аппаратуру и протестировали систему управления технического комплекса (СУ ТК). Новая система управления уже задействована при подготовке к пускам. Она аналогична той, которая стоит на космодроме Восточный, - рассказал замгендиректора НПО автоматики.

Новая система управления технического и стартового комплекса сделана на современной элементной базе с более длительными сроками службы, она более надежна, а также обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на техническом комплексе.