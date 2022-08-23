До конца месяца в России стартуют продажи Niva Travel 2022

23 авг. 6:45

Автомобильные дилеры ожидают официального старта продаж обновленной Lada Niva Travel 28 августа 2022 года, - сообщили представители нескольких крупных дилерских сетей "Автоваза".

"Niva Travel производится, старт продаж планируется 28 августа. Соответственно, на Niva Travel, в общем-то, как и всегда, есть определенный спрос, что очень хорошо и вовремя. …Это, наверное, охота, рыбалка и грибничество, ведь осенью спрос на эту машину возрастает, он сезонный", - заявил директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский, передает ТАСС.

Дату поступления в продажу обновленного внедорожника подтвердил и председатель совета директоров ГК "БН-моторс", вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин: он отметил, рекомендованная розничная цена на обновленную Niva Travel составит 998 тыс рублей, что почти на 200 тыс рублей больше, чем на "младшую" модель - Niva Legend.

Также он отметил, что, несмотря на то, что официально продажи стартуют 28 августа, непосредственно до дилерских центров авто доберется только в начале сентября.