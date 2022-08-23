СМИ: США лукавят с оружием для Украины

23 авг. 6:28

Ходят слухи, что Вашингтон предоставил Киеву больше вооружений, чем сообщала американская администрация, - пишет газета Politico.

"В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала американская администрация", - говорится в публикации на сайте издания, передает ТАСС.

Так, в минувшую пятницу представитель Пентагона высокого ранга на брифинге признал, что США уже в течение какого-то времени передавали Украине противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя этого.

"Когда мы впервые объявляли о поставке ракет HARM, мы охарактеризовали это оружие без конкретики. Мы описали это как то, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности", - рассказал чиновник.

Позднее портал Yahoo News также предполагал, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, напоминает Politico. "Неясно, так ли это, но если это правда, то это противоречит тому, о чем публично заявляла администрация", - поясняет издание.

Также в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, которые тоже отдельно не фигурировали в официальном заявлении Пентагона, в котором приводился список вооружений, поставляемых Украине в рамках нового транша, - отмечает газета.

Также Politico удалось ознакомиться с официальным уведомлением, переданным администрацией США Конгрессу в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи, в котором отмечается, что поставляемое Вашингтоном Украине "не ограничено" тем, что перечислено в прилагающемся перечне.

"Мы признаем, что это все предположения. Никто из американской администрации не подтверждал и даже не намекал на наличие тайных поставок вооружений Украине. Даже если бы они были, маловероятно, чтобы власти США сообщили бы нам об этом секретном решении", - подытожило издание.