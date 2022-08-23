Ситуация с коронавирусом в Казахстане исправляется

23 авг. 6:12

За минувшие сутки казахстанские медики зарегистрировали 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, днем ранее сообщалось о 478 заболевших. Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев заболевания коронавирусом, - передает Sputnik Казахстан.

Лидером по числу новых заболевших является Карагандинская область – здесь появились 74 новых пациента, за ней следует Нур-Султан –70 заболевших, в Алматы – 40, в остальных регионах страны менее 30 новых инфицированных.

Все регионы Казахстана находятся в безопасной "зеленой зоне".