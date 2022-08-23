РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турецкие клубы заинтересовались нападающим "Карабаха"

Турецкие клубы заинтересовались нападающим &quot;Карабаха&quot;

Нападающий азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Ибраима Ваджи может продолжить карьеру в Турции.

Интерес к 27-летнему сенегальцу проявляют "Аланьяспор" и "Трабзонспор".

Оба клуба хотели бы подписать контракт с форвардом уже в это трансферное окно, однако из-за того, что "Карабах" продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов, готовы подождать до зимы, передает Azerisport.com.

Напомним, в сезоне 2021/22 Ибраима Ваджи провел за "Карабах" 11 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них 11 голами. В этом сезоне у форварда 4 гола в 7 матчах квалификации Лиги чемпионов.

1590 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version