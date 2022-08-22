Саммит Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна проходит в Эль-Аламейне

22 авг. 23:44

Саммит, в котором участвуют главы Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна, стартовал сегодня в египетском городе Эль-Аламейн, рассказал официальный представитель президента страны.

Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси встретил в аэропорту Эль-Аламейна короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль-Халифа, короля Иордании Абдаллу II, иракского премьер-министра Мустафу Каземи. Президент Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Египет накануне.

"На встрече состоялся обмен мнениями между лидерами по активизации различных аспектов двусторонних отношений и оптимизации использования всех имеющихся возможностей для усиления сотрудничества", - говорится в заявлении канцелярии египетского президента.