Узбекистан займется комплексным изучением экологии

23 авг. 3:23

В Узбекистане будет создан Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации "Норма".

Институт станет базовой научной организацией в области экологии и охраны окружающей среды, а также главным исполнителем в рамках государственных заказов. В институте появится Совет по координации научных исследований в области экологии и охраны окружающей среды.

Деятельность НИИ будет направлена на изучение современного состояния окружающей среды, влияния загрязняющих веществ на биоразнообразие, исследования в области охраны земельных ресурсов, борьбу с деградацией земель, разработку эффективных методов и технологий очистки и переработки сточных вод, анализ воздуха и разработку новых эффективных методов и технологий, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы, разработка эффективных методов по переработке и утилизации бытовых отходов, внедрение "зеленых" и ресурсосберегающих технологий.