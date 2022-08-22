В Миннефти Саудовской Аравии сравнили мировой рынок нефти с шизофренией

22 авг. 23:33

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сегодня заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении.

"Без достаточной ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ и могут создавать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены, а риск серьезных сбоев остается высоким. Бумажный и физический рынки становятся все более разобщенными. В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении", - заявил глава саудовского Минэнерго в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

"Это создает своего рода рынок йо-йо и посылает ошибочные сигналы во времена, когда более чем когда-либо необходимы большая прозрачность и ясность, а также хорошо функционирующие рынки, чтобы позволить участникам эффективно препятствовать рискам и управлять ими и той неопределенностью, с которой они сталкиваются", - добавил Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Низкая ликвидность и высокая волатильность не позволяют потребителям обратить внимание на нехватку производственных мощностей, тогда как сейчас прозрачность функционирования рынков особенно необходима, что позволит эффективно управлять рисками и подстраиваться под неопределенности, - отметил министр.