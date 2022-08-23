Столетие Ингушетии отпразднуют массовым велопоходом

23 авг. 1:36

В честь 100-летия образования Ингушетии в республике пройдет велопоход, участие в нем примут сто спортсменов из различных регионов России.

"В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования Ингушетии, 27 августа в 08:00 комитет по туризму планирует проведение велопохода "От башни к башне: Таргим - Магас", - рассказали в пресс-службе Комитета туризма региона.

Живописный маршрут будет пролегать через села Алкун, Мужичи, Галашки, Сурхахи, Экажево, Магас.

Велоколонну будут сопровождать карета скорой медицинской помощи и патрульная машина ГИБДД.

Участники заезда получат памятные дипломы, на финише их будет ждать питание и прохладительные напитки.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Велопоход призван популяризировать велотуризм в Ингушетии, а также привлечь внимание к туристическому потенциалу горного региона.