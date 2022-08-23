Взгляд на ШОС с Персидского залива

Основанная в 2001 году на базе "Шанхайской пятерки" Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала крупнейшим региональным альянсом Евразии. ШОС охватывает территории, где проживает около 40% населения планеты, на них приходится около трети мирового ВВП. Благодаря своей роли в обеспечении безопасности и экономического сотрудничества ШОС получила в Азии огромное влияние. Неудивительно, что ряд стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии выстраиваются в очередь, чтобы присоединиться в качестве участников, наблюдателей и партнеров по диалогу, пишет саудовское издание Arab News.

В настоящее время в ШОС входят восемь государств-членов (Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), четыре государства-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).

На саммите ШОС в Самарканде, который пройдет 15-16 сентября, Иран станет полноправным членом организации, а Саудовской Аравии, Катару и Египту будет предоставлен статус партнеров по диалогу.

В организацию намерена вступить и Белоруссия; Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал претендуют на статус наблюдателей при ШОС; а Бахрейн и Мальдивы присоединятся в качестве партнеров по диалогу. ОАЭ хотят присоединиться к ШОС в качестве полноправного члена, минуя бюрократическую процедуру. Сирия, Ирак, Израиль, Бангладеш и Вьетнам также надеются получить статус партнеров по диалогу или наблюдателей при организации.

С момента основания ШОС наладила тесные связи с несколькими международными институтами и региональными организациями, включая Экономическую и социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Азиатский банк развития (АБР), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе прошлогоднего саммита ШОС в Душанбе был также заключен меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Генеральным секретариатом Лиги арабских государств.

Первоначально США заклеймили ШОС как возглавляемый Китаем и Россией враждебный блок, призванный бросить вызов их глобальному господству после окончания холодной войны. Но его эволюция соответствует концепции "нового регионализма" в развивающемся мире, который породил такие региональные организации, как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и АСЕАН. Все это межправительственные организации, бросающие вызов наднациональному способу интеграции в ЕС.

ШОС также имеет много общего с ССАГПЗ и АСЕАН с точки зрения своего происхождения и эволюции. Эта организация была создана для борьбы с тремя угрозами: терроризма, экстремизма и сепаратизма. ССАГПЗ и АСЕАН возникли для противодействия угрозе безопасности со стороны Ирана и коммунизма. Хотя региональная безопасность остается общей заботой обеих организаций, их реальный успех заключается в экономической интеграции: общий рынок ССАГПЗ против экономического сообщества АСЕАН.

Отличие ШОС связано с ее быстрым прогрессом в укреплении безопасности и экономического сотрудничества. Региональная антитеррористическая структура стала ее ключевым институтом по противодействию трем угрозам. Сотрудничество в области безопасности подкрепляется военными учениями, получившими название миротворческих миссий, а также контртеррористическими учениями, которые периодически проводятся в государствах-членах организации. Это дало ощутимые результаты, в частности, в борьбе с терроризмом.

Экономическая ценность ШОС обусловлена тем, что она включает Китай в качестве глобального экономического центра, Россию и Индию в качестве основных международных игроков, а также государства Центральной Азии, обладающие в значительной степени неосвоенными нефтегазовыми ресурсами. Хотя ШОС еще предстоит создать зону свободной торговли, она добилась значительных успехов в расширении внутрирегиональной торговли и инвестиций, а также региональной доли в мировой торговле.

В торговой и инвестиционной деятельности ШОС доминирует Китай. Согласно последним отчетам, с 2001 по 2020 год торговый оборот Китая с другими государствами-членами вырос в 20 раз, достигнув $245 млрд к 2020 году по сравнению с $12 млрд в 2001 году. К прошлому году Китай инвестировал $85 млрд и заключил с государствами-участницами ШОС контракты на дополнительные проекты развития на сумму $280 млрд. Общий объем торговли государств-членов ШОС также вырос с $668,09 млрд в 2001 году до $6,06 трлн в 2020 году; а доля в мировой торговле выросла с 5,4% в 2001 году до 17,5% в 2020 году.

У Китая и России есть расхождения интересов, но их главная цель - создать большое евразийское партнерство путем синергии деятельности ШОС в области развития с многосторонними интеграционными инициативами в Евразии, включая "Экономический пояс Шелкового пути" Китая и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) России.

Эта стратегическая миссия ШОС делает ее лучшим вариантом для стран Персидского залива, поскольку организация стремится диверсифицировать геоэкономические связи в Азии, не ставя под угрозу геополитическое партнерство с США. Эти два пути не пересекаются, так как один обеспечивает экономическое процветание, а другой - гарантию безопасности. Есть и другие причины.

До сих пор страны Персидского залива добивались двусторонних соглашений о свободной торговле с Китаем, Индией и Пакистаном, но без особого успеха. Их отношения с государствами Средней Азии и Кавказа, несмотря на общность углеводородных богатств, пока минимальны. Последовательные раунды встреч на уровне министров со странами АСЕАН также не привели к углублению торгово-экономических отношений.

Поэтому тот факт, что Саудовская Аравия и Катар намерены стать партнерами ШОС по диалогу, обнадеживает. Бахрейн присоединится к организации через год. Было бы здорово, если бы следующими в списке присоединившихся стали ОАЭ. Вместе с Египтом, Турцией и другими ближневосточными претендентами на партнерство с ШОС страны Персидского залива имеют все необходимое для того, чтобы действовать в качестве катализатора евразийского регионализма, наряду с Китаем, Россией и странами Центральной Азии и Кавказа.

Поэтому им не стоит беспокоиться из-за Ирана, который впервые с 1979 года готовится вступить в столь крупную региональную организацию в качестве полноправного члена. Ведь давние соперники Индия и Пакистан вступили в ШОС еще в 2017 году, не вызвав никаких проблем. Члены ССАГПЗ, без сомнения, поздно решили присоединиться к этой ключевой региональной организации. Но лучше поздно, чем никогда.

На самом деле, Саудовская Аравия - один из крупнейших торговых партнеров Китая и основной получатель китайских инвестиций в рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь" - может использовать свое огромное экономическое влияние для формирования прогрессивной повестки дня ШОС по-своему. В этом отношении наследный принц Мухаммед ибн Салман, который был приглашен для участия в саммите в Самарканде, может сыграть свою роль, поделившись с ШОС исключительным опытом королевства в области возобновляемых источников энергии.