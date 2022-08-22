Кисловодск проведет первый городской форум общественности

22 авг. 23:14

В ставропольском Кисловодске 24 августа впервые пройдет городской форум общественности, на котором обсудят актуальные вопросы городского быта, - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Первый форум общественности" в Кисловодске на этой неделе соберет активных горожан, членов советов территориального общественного самоуправления, Общественной палаты, молодежного парламента, депутатов. В мероприятии примут участие более 150 делегатов, которые обсудят с руководством города масштабные проекты развития курорта", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

"На повестке дня будет болезненный вопрос организации платных парковок в центре Кисловодска, строительство дороги к новым рекреационным территориям, присоединенным к городу, и другие важные темы. Все, что мы сейчас будем делать в городе-курорте, будем официально согласовать с населением", - поведал глава города-курорта.