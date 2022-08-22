Молодой сотрудник потерял ногу на рабочем месте в Акмолинской области

22 авг. 22:59

Молодой житель Акмолинской области частично потерял ногу на рабочем месте, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

В субботу вечером в управление полиции Кокшетау поступил телефонный звонок от фельдшера станции "скорой" о том, что в приемный покой областной больницы привезли 20-летнего местного жителя с диагнозом "Травматическая ампутация на уровне третей левой голени, рваные раны третей левой голени с дефектом мягких тканей".

Следственно-оперативная группа выяснила, что пострадавший лишился ноги на рабочем месте на предприятии, работая на вилочной телеге - устройстве для перемещения грузов.

Запущено досудебное расследование по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил охраны труда).

Государственный инспектор труда проводит проверку, назначена судмедэкспертиза.