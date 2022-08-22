Росатом подал шесть исков против Fennovoima на $3 млрд

22 авг. 22:46

Росатом направил в общей сложности шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с расторжением контракта с финской компанией Fennovoima, такое сообщение распространила пресс-служба госкорпорации.

В нем опровергается озвученная ранее в СМИ информация о том, что Росатом пока не начал официальное юридическое разбирательство.

"На сегодняшний день со стороны Росатома подано уже шесть исков на общую сумму $3 млрд. Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию", - пояснили в госкорпорации.

Напомним, ранее исполнительный директор Fennovoima Oy Йоахим Шпехт в интервью Helsingin Sanomat сообщил, что компания, бывшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1", подала на Росатом в суд, общая сумма иска - около €2 млрд.