Саудовская Аравия переживает ненефтяной расцвет

Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти, поэтому неудивительно, что рынок недвижимости раскален: доход от продажи дорожающих энергоносителей наполняет экономику страны. Как передает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора девелоперской компании Almajdiah Абдулсалама Альмаджеда, борьба за квартиру стоимостью в миллион риалов ($266322 или почти 16 млн рублей) отражает социальный и экономический сдвиг в рамках программы обновления страны: ”Меняется менталитет. Наши клиенты-саудовцы начали вести более открытый образ жизни. Сегодня саудовский дизайн необычайно креативен”.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман снял ограничения на развлечения и взаимодействие между мужчинами и женщинами, а также пытается снизить зависимость страны от нефти. Десять лет назад большинство владельцев недвижимости даже и не подумали бы сдавать помещения в аренду женщинам, которым необходимо было одобрение мужчин-"опекунов" в отношении многих повседневных решений. Сегодня женщины массово выходят на рынок труда, 30% покупателей компании Almajdiah тоже женщины, приобретающие инвестиционную недвижимость или жилье для себя. Они помогают поддержать экономику, трансформирующуюся за счет энергетических рынков. В то время как большая часть мира переживает из-за инфляции и потенциальной рецессии, стоимость нефти более $100 за баррель в этом году привела к тому, что Саудовская Аравия стала самой быстрорастущей экономикой среди стран G20.

Нефть всё еще играет важную роль в планах наследного принца по восстановлению экономики, которая растет самыми быстрыми темпами среди всех членов G20

ВВП вырос на 11,8% во втором квартале, а ненефтяной сектор - на 5,4%, обогнав допандемические показатели 2019 года. Государственная энергетическая компания Saudi Aramco сообщила о самом большом квартальном доходе среди всех компаний в мире. Миллиарды долларов стекаются в казну Саудовской Аравии, увеличивая государственные инвестиции и улучшая положение частного сектора, зависящего от государственных контрактов.

Капитальные расходы подскочили в ежегодном исчислении до 64% в период с апреля по июнь, поскольку королевство тратит на строительство, в том числе торговых центров и парков. Также осуществляется проект создания с нуля грандиозного города и туристических объектов люкс-сегмента на Красном море. Общие расходы увеличились на 16%, хотя по более ранним прогнозами, они должны были упасть.

Более 300 апартаментов в новом жилом комплексе Almajdiah Residence в Эр-Рияде было продано за месяц за наличные, и компании даже не пришлось их рекламировать

Обычно летом состоятельные саудовцы отправлялись в более прохладную Европу, но в этом году новые элитные рестораны Эр-Рияда забиты. В сети Coya, самые популярные часы для ужина - 20:30-21:00 - забронированы на месяц вперед. Снятие наличных и растущие расходы говорят о том, что потребительская активность восстановилась, увеличившись на 9% в июне после рекордных показателей в марте. Инфляция в королевстве в прошлом месяце составила 2,7% - треть от уровней, которые наблюдаются в США и еврозоне. Министерство финансов пытается избавиться от привязанности экономики к нефти, ее скачкам и падениям, направляя стимулы в суверенные фонды и долгосрочные проекты, как, например, создание электромобилей и туризм.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, говорят, что в этом году ожидается рост экономики на 7,6%, но он может упасть до 2,5% к 2024 году. На сегодняшний день нефть подешевела до $90 за баррель, поскольку мир опасается экономических спадов, а рынок замер в ожидании восстановления иранских поставок после потенциального заключения ядерного соглашения. ”Если нефтяные цены упадут, экономическая активность вновь замедлится, - говорит Моника Малик, главный экономист из Коммерческого банка Абу-Даби. - Сейчас мы наблюдаем совпадение ряда позитивных факторов”.

Компания Almajdiah обслуживает обеспеченных профессионалов, которым нужны дома с открытой планировкой и естественным освещением. Раньше саудовцы отдавали предпочтение дамам с высокими стенами и крошечными окнами, чтобы обеспечить максимальную приватность. Но теперь на фоне раскрепощения и появления большего количества маленьких семей с ограниченным бюджетом ситуация меняется. Вокруг нового комплекса, возведенного девелопером, общие дворы, кафе, спортивные клубы и детский сад. Стиль нового комплекса напоминает элитное жилье в Дубае, региональным узле, которому принц Мухаммед решил бросить вызов. Он объявил о своем намерении увеличить вдвое население Эр-Рияда и привлечь миллионы экспатриантов.

В связи с этим Альмаджед настроен крайне оптимистично. Его компания собирается разработать программу по публичному размещению акций. Чем больше людей, тем больше квартир им будет нужно, уверен управляющий.