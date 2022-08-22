Школьники будут благоустраивать турмаршруты в Ингушетии

22 авг. 21:45

Школьники и студенты Ингушетии в сентябре примут участие в благоустройстве местных туристических локаций и маршрутов, сообщила вице-премьер Ингушетии, министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"В рамках межведомственного взаимодействия, в целях развития у подрастающего поколения интереса к историческому и природному потенциалу малой родины, туризму, ответственности к природному и историческому наследию заключено соглашение и утверждена дорожная карта совместно с комитетом по туризму Республики Ингушетия по благоустройству туристических маршрутов с участием школьников и студентов региона", - сказала вице-премьер.

Далее Бокова отметила, что по разработанному совместно с комитетом туризма плану школьники и студенты благоустроят родники, различные туристические локации, в том числе территории крупнейшего средневекового башенного комплекса "Эрзи" в горном Джейрахском районе, мавзолея Борга-Каш, который датируется XV веком, и маршруты по местам боевой славы в Малгобеке, где проходили бои в период Великой Отечественной войны.

В настоящее время в республике действует более 30 маршрутов, которые проходят как по равнинной части республики, так и по горной.