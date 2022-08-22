Молодые профессионалы Якутии и Северной Осетии соревнуются во Владикавказе

22 авг. 22:29

Во Владикавказе сегодня стартовал первый межрегиональный матчевый чемпионат "Молодые профессионалы", - сообщили в пресс-службе Минобразования Северной Осетии.

"Стартовал первый межрегиональный матчевый чемпионат "Молодые профессионалы". В соревнованиях принимают участие представители двух республик: Северной Осетии и Саха (Якутия). Чемпионат пройдет в рамках совместного образовательного проекта "От А до Я", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Соревновательная часть и деловая программа Межрегионального матчевого чемпионата "Молодые профессионалы" пройдут на базе Северо-Кавказского торгово-экономического колледжа. В чемпионате 9 компетенций: администрирование отеля, акушерское дело, туризм, инструктор-проводник (пеший туризм), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, преподавание в начальных классах, инженерия лесопользования и лесовосстановления, веб-технологии и квантовые технологии.

В рамках деловой программы состоится презентация образовательного проекта "От А до Я", круглые столы на тему развития профессионального образования, профориентации и наставничества.

"Такое огромное расстояние между нами, и в то же время у нас есть общие интересы для взаимного сотрудничества, особенно в сфере профессионального образования. Этот вопрос крайне важен - в нашем субъекте большое внимание уделяется сфере профобразования, так как в приоритете рабочие профессии с учетом развития инвестиционных проектов. Думаю, что в течение всего периода сотрудничества количество точек соприкосновения будет увеличиваться. Главное - старт дан", - поведала на встрече с делегацией Республики Саха (Якутия), в состав которой вошли представители учреждений среднего профессионального образования, министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.