Экс-вице-мэра Ставрополя будут судить за организацию двойного убийства

22 авг. 22:14

Бывший вице-мэр Ставрополя Андрей Уткин вскоре предстанет перед судом за организацию убийства двух мужчин, пытавшихся расправиться с ним, - сообщила пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего вице-мэра города Ставрополя. Он обвиняется в совершении преступления... "организация убийства"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

В октябре 2004 года двое мужчин хотели получить имущество организации, учредителем которой являлся бывший вице-мэр. Для этого они инициировали взрывное устройство возле дома экс-чиновника, когда тот выезжал со двора на автомобиле. Однако взрывчатка сработала с задержкой, и вице-мэр остался жив.

В конце 2004 года с чиновник решил отомстить преступникам, организовав покушение уже на них. Для преступления он привлек полицейского, который должен был привезти двух мужчин к месту, а также девятерых бандитов, которые и должны были расправиться с обидчиками.

В январе и феврале 2005 года подчиненные полицейского привезли поочередно мужчин на территорию пивоваренного завода в Пятигорске и передали их бандитам. После убийства тела закопали в лесах кавказских Минеральных Вод.

Члены вооруженной группы еще в 2010-2012 годах получили сроки за убийство по найму, бывшему полицейскому вынесли обвинительный приговор в текущем месяце.