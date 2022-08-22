Две компании запустят рейсы из Астрахани в Тюмень и Ингушетию

22 авг. 21:45

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с перевозчиком "Икар" откроют регулярные пассажирские рейсы по маршрутам Астрахань –Тюмень - Астрахань и Астрахань – Тюмень - Магас, сообщает пресс-служба тюменского аэропорта Рощино.

Прямые рейсы из Тюмени в Астрахань будут вылетать с 6 сентября по вторникам, а в Магас – с 9 сентября по пятницам.

Отмечается, что вылеты в Астрахань из Тюмени по вторникам намечены на 07:45, а прилет - в 08:45 (местное время указано для каждого аэропорта). Самолеты из Астрахани с пассажирами из Тюмени будет вылетать по пятницам в 06:50 и садиться в Магасе в 08.25, вылет из Магаса - в 09:50, прилет в Тюмень - в 15:10, вылет в Астрахань - в 16:10.