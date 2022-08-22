Российские библиофилы останутся без шведского книжного сервиса

22 авг. 21:32

Шведский книжный сервис Storytel уходит из России 1 октября, деньги за подписку будут возвращены, такие сообщения поступили клиентам сервиса.

"Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости - продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", - говорится в письме, передает РИА Новости.

Если подписка была оформлена на несколько месяцев, то деньги за неиспользованный период будут возвращены до 30 сентября. Также в письме указано, что экс-пользователи Storytel получат три месяца бесплатного доступа к аудиокнигам в книжном сервисе "ЛитРес".