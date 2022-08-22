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Еще четыре чеченских города получат благоустроенные территории

Еще четыре чеченских города получат благоустроенные территории

Проекты благоустройства четырех городов Чечни стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - сообщил министр строительства и ЖКХ региона Муслим Зайпулаев.

"От региона было направлено четыре заявки, три из которых стали победителями в категории городов с численностью населения от 50 до 100 тыс человек, а проект Курчалоя признан лучшим среди городов с населением от 20 до 50 тыс человек. Подчеркну, что регион одержал победу во всех заявленных номинациях. Чечня, будучи активным участником федеральных конкурсных и других мероприятий, делает большие успехи во всех направлениях", - отметил глава ведомства, передает ТАСС.

К концу следующего года в Гудермесе и Шали появятся два центральных парка, в Курчалое построят парк птиц, а жители Урус-Мартана получат благоустроенную центральную часть.

Напомним, в минувшем 2021 году грант конкурса выиграл чеченский город Аргун, где уже завершается строительство многофункционального и современного парка площадью более 11 тыс кв м. 

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