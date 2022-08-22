Грузия снова переносит запуск энергобиржи

22 авг. 21:25

Запуск Энергетической биржи в Грузии может быть отложен уже в четвертый раз, теперь из-за ситуации на Украине, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.

Эта дата переносилась уже трижды, по последним данным, энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 сентября нынешнего года.

"Очень важно заявить, что сегодня не лучшее время для работы энергетического рынка в режиме свободной торговли, учитывая, что в регионе ситуация более сложная, чем когда-либо… Окончательное решение должно быть принято правительством 1 сентября", - цитирует Давиташвили Sputnik Грузия.

Он пояснил, что ситуация с энергоресурсами сейчас очень непредсказуема, цены на энергоносители резко выросли. В то же время, напомнил вице-премьер, Грузия в этом плане зависит от импорта, особенно в пиковый период.

"ЕС говорит, что не знает, какая будет зима. Многие страны региона находятся в очень сложной ситуации и не могут предсказать, каковы будут цены или физическое обеспечение энергоносителями", - добавил Давиташвили.

В связи с этим, отметил чиновник, установление режима свободной торговли электроэнергией чревато чрезмерными рисками. С технической же стороны, подчеркнул он, все готово.