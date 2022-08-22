Экскурсоводов и ученых будет готовить центр знаний "Машук" в Пятигорске 

22 авг. 20:47

Подготовку профессиональных экскурсоводов будет организована на базе Всероссийского образовательного центра "Машук" в Пятигорске. Об этом рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

По его словам, в настоящее время развивается внутренний туризм, огромное количество туристов разъехалось по всей стране. "Приезжая в регион, информацию о нем, исторических событиях они узнают от гида, который ведет экскурсию. И очень часто он немного приукрашивает информацию, где-то меняет акцент", - сказал замгендиректора в интервью "Интерфаксу".

"Слоган центра знаний "Машук" - "учим тех, кто учит". Любой просветитель будет обучаться здесь - от школьных педагогов и преподавателей, директоров школ, проректоров вузов до молодых ученых и лекторов", - подчеркнул Сериков.

Далее он обратил внимание на важность того, чтобы все акценты гид "расставлял правильно и знал, как работать с аудиторией, формировал правильное представление о регионе".

В заключение собеседник информагентства отметил, что начиная с середины сентября центр планирует принимать заезды по 200-300 человек.