Грузовики из ЕС смогут ввозить в Россию ограниченный перечень товаров

22 авг. 20:49

Минпромторг РФ готовит перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами после введения запрета на их проезд в РФ, - сообщили в пресс-службе министерства.

"С учетом позиции промышленных предприятий и торговых организаций Минпромторгом России сформированы предложения в рамках своей компетенции по перечню товаров, характеристики которых исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе в связи с риском потери качественных характеристик. Например, под исключение планируется включить такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы", - прокомментировали тему в министерстве, передает РИА Новости.

Правительство РФ изучает возможность ограничения въезда на территорию страны для иностранных перевозчиков, а импорт, который они повезут, будет перегружаться на границе, следует из письма Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Запрет может быть введен с 1 октября, - сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Напомним, в апреле ЕС запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из РФ и Беларуси, исключая медицинские и продовольственные товары.