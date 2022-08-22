ДТП с автобусом под Волгоградом унесло три жизни

22 авг. 20:29

Дорожная авария на трассе "Волгоград - Сызрань" унесла жизнь троих человек, еще шестеро госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в районе 15:50 мск на 468 км автодороги Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло столкновение автомашин SsangYong, Lada Largus и автобуса СЕТРА. В результате ДТП в Lada Largus погибли три человека (водитель и две женщины-пассажира), трое детей-пассажиров и женщина-пассажирка из Lada Largus, двое человек из SsangYong доставлены в больницу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа, к месту аварии выехали автотехники и следователи главка.

Среди пострадавших детей двойняшки по 3 года и еще один ребенок 9 лет. Все они госпитализированы в медучреждения Камышинского района, уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Двойняшки находятся в состоянии средней степени тяжести, они доставлены в хирургическое отделение Камышинской детской больницы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.