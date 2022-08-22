В Рязанской области действует режим ЧС

22 авг. 20:10

Власти Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров по всему региону, - сообщил врио губернатора Павел Малков.

"Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8-9 тыс га. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", - написал Малков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Сейчас перед пожарной группой в Рязанской области стоит задача в течение ближайших дней погасить около 180 га и избавиться от задымления, - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сегодня утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах столицы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тыс га. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тыс человек, в регион отправили дополнительно 200 единиц техники.