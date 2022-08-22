Вице-спикер парламента назвал серьезную ошибку грузинской оппозиции

22 авг. 19:59

Оппозиционные партии сделали крупную ошибку, сообщив о планах реализации революционного сценария в Грузии, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.

Он пояснил, что теперь они уже не отказаться от своих слов. При этом очевидно, по словам политика, что авторы заявления не учитывают ни интересы общественности, ни безопасность Грузии.

"Была анонсирована горячая весна и осень. Наверное, будет и зима. Однако это не то, что нужно стране. Для нас жизненно важны стабильность и безопасность. А эти люди противостоят тому, что нужно стране", - цитирует Вольского Sputnik Грузия.

Напомним, ранее лидеры ряда оппозиционных партий заявили, что намерены осенью начать новые акции протеста в знак недовольства работой властей над выполнением условий для получения статуса кандидата в Евросоюз.