На вершине Машука развернули триколор в День флага России

22 авг. 19:47

Участники форума "Машук" из России и Донбасса совершили восхождение на одноименную гору и водрузили триколор в рамках акции, посвященной Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба форума.

"Участники Всероссийского молодёжного форума "Машук 2022" в День государственного флага совершили восхождение на гору Машук и водрузили на склоне триколор", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в акции приняли участие более 40 форумчан, представляющие разные регионы России, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики.