СНБ Армении развеяла панические слухи о Зангезурском коридоре

22 авг. 19:44

Создание Зангезурского коридора не повлечет никаких ограничений для жителей Армении, такое заявление распространила СНБ РА.

В ведомстве напомнили, что в СМИ и соцсетях муссируются слухи о том, что в случае открытия коридора дороги местного и международного значения якобы закроют, и жители Армении не смогут свободно перемещаться. На самом же деле эти сообщения не соответствуют действительности.

"СНБ ввело в обращение проект решения правительства, предполагающий создание трех новых пропускных пунктов, которые дадут возможность автомобильного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном", - цитирует сообщение службы Sputnik Армения.

В ведомстве добавили, что пока прорабатываются возможные пути транзита и его норм, и подчеркнули, что для жителей Армении, иностранцев и их транспортных средств никакие дороги перекрываться не будут, ограничений на движение также не будет.