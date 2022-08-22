Страны ЕС бьют рекорды по ценам на электроэнергию

22 авг. 19:35

Средняя цена электроэнергии на сутки вперед, 23 августа, в ряде стран Евросоюза поднялась выше 600 евро за мегаватт-час, - свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

Так, в Австрии цена 1 мВт/ч составила 615,75 евро, во Франции - 611,85 евро, в Нидерландах - 603,55 евро, в Бельгии - 603,38 евро, - передает РИА Новости.

Для сравнения накануне в Нидерландах цена на электроэнергию была установлена на уровне 558,23 евро, в Австрии - 564,66 евро. Во Франции она составляла 398,20 евро.

Речь идет об оптовых ценах, которые не включают налоги и сборы, применяемые на национальном уровне, - уточняется на сайте биржи.