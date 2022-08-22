СБ ООН соберется на срочное заседание по Запорожской АЭС

22 авг. 19:23

Россия запросила на завтра, 23 августа, проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися провокациями Киева вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), - сообщил сегодня в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа", - отметил Полянский, передает ТАСС.

"На следующий день в 17:00 мск пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства", - указал дипломат.